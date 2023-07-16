Kırılan buzulda oluşan çukura düştüler: 2 kayıp 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer alan 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda yer alan buzulların üzerinde yürüyen 4 kişilik bir grup, buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü. Çukura düşen 4 kişiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park ilan edilen Cilo-Sat Dağları'nda rehber eşliğinde buzulların üzerinde yürümeye başlayan 18 kişiden Gülay Avcu, Mehmet Aydın, Hâkime Koç ve Kemal Avcu, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düştüler. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.