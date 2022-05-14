Kırım kongo kabusu geri döndü! KKKA virüsü nedeniyle bu yılın ilk ölümü Sivas’ta gerçekleşti

"ŞU ANA KADAR BİR HASTAMIZI KAYBETTİK"

Hastaneye gelen vakalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Büyüktuna, "İklim şartları kene popülasyonu açısından oldukça önemli. Özellikle bahar ve yaz aylarında Hyalomma dediğimiz kenelerin döngüsünde artış oluyor. Özellikle ılık geçen kış dönemi ya da yağış miktarının az olduğu bahar ve yaz aylarında hastalık daha fazla görülüyor. Çünkü kene popülasyonu bu dönemde artış gösteriyor. İlimiz zaten bölge hastanesi olarak hizmet veriyor. Bugün itibarıyla 27 şüpheli hasta yatırdık, bunlardan 19 tanesinin de PCR testi pozitif olarak geldi. Şu ana kadar da bir hastamızı kaybettik" dedi.