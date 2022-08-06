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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Kırkdilim üç tünelle geçilecek

Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de tünel çalışmalarında sona yaklaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler mazide kalacak

Kırkdilim üç tünelle geçilecek
Türkiye'nin en önemli güzergâhları arasında yer alan ve Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Çorum'daki Kırkdilim yolunda çalışmalar hızla ilerliyor. 2008-2011 arasında yol genişletme çalışmaları yapılan Kırkdilim, 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı.



Bunun üzerine Kırkdilim'in tünellerle geçilmesi için proje hazırlanmıştı. Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim'de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda, uzunlukları 1389 metre, 1149 metre ve 1553 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılıyor. Projenin tamamlanmasıyla 10.2 kilometre uzunluğundaki mevcut güzergâh 8.6 kilometreye düşecek. Böylece büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler mazide kalacak.



TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ile birlikte tünellerde incelemede bulundu. Kaya, "Maliyeti yaklaşık 2 milyar lirayı bulan Kırkdilim geçiş projesinin 2023 Ocak ve Şubat aylarında yapılacak asfaltlama çalışmasının ardından açılacağını anlattı. İHA

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Kırkdilim üç tünelle geçilecek
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