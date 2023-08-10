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Giriş Tarihi: 10.8.2023 15:24 Son Güncelleme: 10.8.2023 15:24

Kırklareli'de kuyu faciası: 3 kişiden 1’i öldü!

Kırklareli'de acı bir olay yaşandı. Kaçak define aramak için açtıkları kuyuda gazdan zehirlenen 3 kişiden E.Ç. (38), hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Kırklareli’de kuyu faciası: 3 kişiden 1’i öldü!

Sabah saatlerinde Demirköy ilçesi Sivriler köyü yakınlarındaki ormanda, kaçak kazı yapanların açtıkları kuyuda zehirlendikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 1,5 metre genişliğinde ve 13 metre derinliğindeki kuyuda bulunan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrollerde E.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. AFAD kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ekipleri bölgede gaz ölçümü yaptı.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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Kırklareli'de kuyu faciası: 3 kişiden 1’i öldü!
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