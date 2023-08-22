Kırklareli’de pusu kurulan araçtaki kız ölmüştü! 3 kişi hakkında çarpıcı gelişme!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Barış Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile yönelik silahlı saldırıda 15 yaşındaki G.Ç. başından yaralandı. İhbar üzerine olayın yaşandığı bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, başından yaralanan G.Ç. Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedavisinin ardından G.Ç. Edirne Trakya Üniversitesi Fakültesine sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.Olay yeri incelemesi sonrasında harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili O.O., B.Ö. ve F.Y. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.