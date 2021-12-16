Kırklareli’nde kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü!

Devrim Mert Demir kar yağdığını duydukları gibi sınır kapısına gittiklerini belirterek, "Kar yağdığını duyduk. Arkadaşlarla hemen kar topu savaşı yapmaya geldik buraya. Gayet güzel bu özleme hasret kalmışız. İnşallah merkezimizde yağar. Burası uzak olmasına rağmen geldik. Yalnız sürücülere dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Sis çok var bu saatten sonra gizli buzlanma olabilir. Dikkatli olsunlar lütfen" dedi.