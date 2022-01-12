Kırklareli’nde şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ayarlarından sonra Kırklareli'de beklenen fırtına bir anda etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddetli bir şekilde etkili olmasıyla Kırklareli il merkezinde bulunan bazı evlerin çatıları uçarken, bazı dükkanların ise camları indi.