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Giriş Tarihi: 12.1.2022 03:00

Kırklareli'nde şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı

İHA
Kırklareli’nde şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı

Kırklareli'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, dükkanların camları patladı. Bölgeye sevk edilen ekipler alana şerit çekerek, yere düşen parçaları ve ağaçları kaldırma çalışmaları başlatırken kentte etkili olan fırtına sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ayarlarından sonra Kırklareli'de beklenen fırtına bir anda etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddetli bir şekilde etkili olmasıyla Kırklareli il merkezinde bulunan bazı evlerin çatıları uçarken, bazı dükkanların ise camları indi.

BAZI AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Şehirde bulunan bazı ağaçlarda şiddetli fırtınaya daha fazla dayanamayarak devrildi. İhbar üzerine ilde bulunan birçok ekip oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakuza geçti. Bölgeye gelen ekipler alana şerit çekerek, yere düşen parçaları ve ağaçları kaldırma çalışmaları başlatırken kentte etkili olan fırtına sürüyor.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Kofçaz Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Kofçaz İlçesine yoğun kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

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Kırklareli'nde şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı
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