Kırkpınar hemşehrilerine seslendi: Kalbinizin sesini dinleyin Bayraklı kazansın!

Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Bayraklılı vatandaşlara seslenerek "31 Mart'ta sadece ilçenizi düşünün." çağrısında bulundu.

"MADDİ VE MANEVİ YANINIZDA OLACAĞIM"

Başkan olduğu günden itibaren sahada olacağını dile getiren Kırkpınar, "Bayraklımızın güzel insanları, tüm siyasi partilere gönül vermiş kıymetli hemşehrilerim... Size söz veriyorum; hepinizin yanında olacağım, hepinizin belediye başkanı olacağım. Hepinizin etkinliğine katılacak ve belediye olarak her birinize maddi ve manevi destek olacağım." diyen Kırkpınar, "Nisan'dan itibaren her gün sahada, sokakta bir taraftan çalışmaları yerinde denetleyecek bir taraftan da sizlerle sohbet edeceğim. Her gün bir parkta, pazaryerinde, otobüs durağında, markette, kahvehanede, kafeteryada bir köşe başında karşılaşıp sohbet edebiliriz." diye konuştu.

"BİZ KAZANDIĞIMIZDA KİMSE KAYBETMEYECEK"

Bayraklılıları dünyaya sevgi mesajı vermeye davet eden Kırkpınar, "Beni bir belediye başkanı olarak değil her derdinizi paylaşabileceğiniz bir arkadaşınız olarak görmeniz çok daha mutlu edecektir. Gelin bu kardeşinize güvenin. Bayraklıdan tüm dünyaya bir mesaj verelim. Bu mesajın adı sevgi. Öyle sevelim ki hatalarımızla, eksiklerimizle kabullenelim birbirimizi. Hani diyor ya Mevlana; 'Hataları ve eksikleri örtmede gece gibi ol' diye... Farklılıklarımıza rağmen ortak paydada buluşulduğunu gösterelim. Bu ortak payda Bayraklımız. Size söz veriyorum. Biz kazandığımızda kimse kaybetmeyecek, Bayraklımızın tamamı kazanacak. 31 Mart'a sayılı günler kaldı. Her biriniz aslında kendinize, ailenize, çocuklarınıza, mahallenize oy vereceksiniz ve vereceğiniz oyla ilçenin kaderini tayin edeceksiniz. 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde sadece ilçenizi düşünün." dedi.

"KALBİNİZİN SESİNİ DİNLEYİN"

Kırkpınar şunları kaydetti: "Parkları, pazaryerlerini, kaldırımları, yeşil alanları, depremi, kentsel dönüşümü, engellilerimizi, yaşlılarımızı, kadınlarımızın ve gençlerimizin elzem ihtiyaçlarını, iş gücüne katılımlarını düşünün, irdeleyin. Bunların karşılığında tüm belediye başkan adaylarının çözüm önerilerini ve projelerini inceleyin. Projelerini hayata geçirebilme olanaklarını ve samimiyetlerini irdeleyin. Başka hiç kimsenin sizi etkilemesine, yönlendirmesine müsaade etmeyin. Kalbinizin sesi size doğru yolu gösterecektir. O sesi tercih edin. Unutma, her şey senin elinde. Tıpkı avucunuzun içindeki bir kelebek gibi, avucunuzu sıkarsanız onu öldürebilirsiniz, açarsanız onu özgürlüğüne kavuşturabilirsiniz. Sonuç ne olursa olsun Bayraklımız kazansın. Bayraklımızın daha fazla vakit kaybetmeye tahammülü yok."