Kırmızı bültenle aranan 56 şüpheli Kafes’e girdi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaların ardından 11 ilde 'Kafes 28' operasyonu düzenlendi. ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, "Suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik" suçlarından arama kayıtlarının olduğu tespit edildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri de Alanya ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda Hollanda adli makamlarınca "Kara Para Aklama, Sahtecilik ve Dolandırıcılık" suçlarından Interpol tarafından uluslararası kırmızı bültenle aranan H.T.'yi (47) yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir. Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" şeklinde açıklamada bulundu.