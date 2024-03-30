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Giriş Tarihi: 30.3.2024

Kırmızı bültenle aranan iki baron yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kırmızı bültenle aranan iki baron yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Mahzen-23" operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan iki şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan Talgat Baisaov'un "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık", Maxat Rakhishov'un ise "Dolandırıcılık" suçundan arandığı öğrenildi.

"ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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Kırmızı bültenle aranan iki baron yakalandı
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