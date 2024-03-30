Kırmızı bültenle aranan iki baron yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Mahzen-23" operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan iki şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan Talgat Baisaov'un "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık", Maxat Rakhishov'un ise "Dolandırıcılık" suçundan arandığı öğrenildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.