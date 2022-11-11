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Giriş Tarihi: 11.11.2022 12:54

Kırmızı bültenle aranan ünlü dolandırıcı tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ünlü dolandırıcı Salih Akkurt, Arnavutluk’ta yakalandı. Dün Makedonya'dan İstanbul Havalimanına getirilen ve hakkında kesilmiş hpais cezası bulunan Akkurt, Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Kırmızı bültenle aranan ünlü dolandırıcı tutuklandı

Ünlü dolandırıcı firari Salih Akkurt, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Makedonya veya Arnavutluk'ta olabileceği yönünde bilgiler edinildi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek, Akkurt hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.Yapılan çalışmalar sonucunda Akkurt'un Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Arnavutluk'a geçerek Pogradec şehrindeki bir otele yerleştiği öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Toplanan bilgiler 17 Haziran 2022'de Arnavutluk İnterpol Birimi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tiran Polis İrtibat Ofisi ile paylaşılarak, Akkurt'un Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması istendi. İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yer tespiti yapılan Salih Akkurt, yapılan ortak operasyonla 18 Haziran 2022'de yakalandı. Daha sonra başlayan iade sürecini Adalet Bakanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edildi.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonrası iade süreci tamamlanan Salih Akkurt uçakla İstanbul'a getirildi. Havalimanında polisler teslim alınan Akkurt sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Salih Akkurt İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında kesilmiş hapsi cezası bulunan ve başka bir suçtan ifadeye yönelik yakalaması da olan Akkurt, ifadesi sonrası tutuklanma talebiyle Gaziosmanpaşa Sulh Ceza HAkimliğine sevk edildi. Hakimlikçe ifadesi sonrası Akkurt, tutuklanarak Metris 1 Nolu Cezaevine gönderildi.

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Kırmızı bültenle aranan ünlü dolandırıcı tutuklandı
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