Kırmızı ışıkta duran araçlara kamyonet çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara kamyonet çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolu'nun Zeytinli Sanayi Kavşağı ışıklarında Y.U.'nun kullandığı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen M.H.Ş. idaresindeki otomobile ve B.G. idaresindeki plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.U.'nun kullandığı kamyonetin kabini adeta ezildi. Yaralılar yola fırladı. İzmir Çanakkale Karayolunda adeta can pazarı yaşandı.
Araç içinde sıkışan yaralıyı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri kurtarırken yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılardan Fatma Sabancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle Çanakkale İzmir karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların olay yerinden kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.