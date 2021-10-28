Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı ışıkta geçmenin bedelini canıyla ödedi
Giriş Tarihi: 28.10.2021 18:48

Kırmızı ışıkta geçmenin bedelini canıyla ödedi

DURHASAN ŞAHİN
Kırmızı ışıkta geçmenin bedelini canıyla ödedi

Mersin’de kendisine yanan kırmızı ışığı fark etmeyerek yaya geçidini kullanan Rusya uyruklu 88 yaşındaki Nina Viktor Adapova, H.S.’in kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nun 20. kilometresinde Kargıpınarı Mahallesi'nin ışıklı yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki otomobil, kendisine yanan kırmızı ışığı fark etmeyerek yaya geçinden karşıya geçmeye çalışan Rusya uyruklu 88 yaşındaki Nina Viktor Adapova'ya çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisi ile yola savruldu.

Olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri çağrıldı. 88 yaşındaki Rus uyruklu kadına yapılan ilk müdahalede yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı ışıkta geçmenin bedelini canıyla ödedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA