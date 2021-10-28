Kırmızı ışıkta geçmenin bedelini canıyla ödedi

Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nun 20. kilometresinde Kargıpınarı Mahallesi'nin ışıklı yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki otomobil, kendisine yanan kırmızı ışığı fark etmeyerek yaya geçinden karşıya geçmeye çalışan Rusya uyruklu 88 yaşındaki Nina Viktor Adapova'ya çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisi ile yola savruldu.

Olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri çağrıldı. 88 yaşındaki Rus uyruklu kadına yapılan ilk müdahalede yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.