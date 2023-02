"Kırmızı yelekliler" Malatyalı depremzedelerin yardımına koşuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatı ile ülkenin her köşesinden personel desteğinin deprem bölgesine geldiğini anlatan Sökmen, her sabah kriz merkezinde değerlendirme toplantısı yaptıklarını, diğer illerden gelen personeli planlı bir şekilde alana yönlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca psikososyal destek ekibiyle de her sabah toplantı yaptıklarını vurgulayan Sökmen, şöyle devam etti: "Ekipleri her sabah en geç saat 09.30'da alana gönderiyoruz. Hane ve kişisel bazlı görüşme formları var, onları dolduruyorlar. Bir grup personelimiz de depremden etkilenen çocukların psikososyal durumlarını düzeltebilmek adına, psikososyal çadırlarımızda çeşitli oyun, okuma, boyama gibi etkinlikler yapıyorlar. Ekipler, çadırlara gidip engelli, yaşlı, şehit ailesi, dul, gazi, yetim yani dezavantajlı grup varsa mağduriyet yaşamaması için kriz merkezine bildiriyor ve engelliye, yaşlıya anında ulaşılıyor, bir ihtiyaçları varsa anında gideriliyor." Hayat normalleşene kadar çalışmalara devam edeceklerini anlatan Sökmen, "Biz Türk milleti olarak birçok badirelerden geçtik, bunun da üstesinden geleceğiz. Bugün 34 ekip ve 26 aracımızla sahadayız. Görev yapılacak alana göre sayı değişiyor. 160 ila 200 kişi sahada oluyor genelde." diye konuştu.