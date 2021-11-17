Kırşehir’de zincirleme kaza: 10 yaralı

Kırşehir-Kayseri çevre yolunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, Nevşehir'den Kırşehir'e yolcu taşıyan servise arkadan çarptı.

Seyir halindeki otomobil ise TIR'a çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle devrilen servis aracında çoğu öğrenci olan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri biri ağır 10 yaralıyı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan kazada can kaybı bulunmazken çevre yolu bir süre trafiğe kapatıldı.