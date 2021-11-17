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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:09 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:17

Kırşehir’de zincirleme kaza: 10 yaralı

ZAHİDE VURAL
Kırşehir’de zincirleme kaza: 10 yaralı

Kırşehir-Kayseri yolunda meydana gelen TIR, yolcu servisi ve bir aracın karıştığı zincirleme kazada olay yeri savaş alanına döndü. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken 10 kişi yaralandı.

Kırşehir-Kayseri çevre yolunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, Nevşehir'den Kırşehir'e yolcu taşıyan servise arkadan çarptı.

Seyir halindeki otomobil ise TIR'a çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle devrilen servis aracında çoğu öğrenci olan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri biri ağır 10 yaralıyı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan kazada can kaybı bulunmazken çevre yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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Kırşehir’de zincirleme kaza: 10 yaralı
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