Kırşehir’deki tefeci çetesi çökertildi

Kırşehir'de borçlandırdıkları kişilerin evlerini, arsalarını ve paralarını alan ve bir kişinin intihar etmesine sebep olan tefeciler jandarma operasyonu ile yakalandı.31 Ekim 2022 tarihinde Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Çimeli Köyünde Hüseyin Şimşek'in borçları yüzünden kardeşine not bırakıp kendisini asarak intihar etmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT olayı derinlemesine soruşturmaya başladı. Jandarma ekipleri, Hüseyin Şimşek dışında 14 kişiyi farklı yollar kullanarak mağdur eden tefecilik çetesine yönelik 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda göz altına alınan 6 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hüseyin Şimşek