Kış geri döndü

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde önceki gece kar yağışı etkili oldu. Kırklareli'nde Kofçaz ilçesi ve Dereköy Sınır Kapısı, Edirne'de Koru Dağı, Tekirdağ'da Ganos Dağı beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı da yüksek kesimlerde sıfır, şehirlerde ise 5 dereceye kadar düştü. Kırklareli'nin Kofçaz, Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkili olan tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede çiçek açan ağaçların üzerlerinde kar birikintilerinin oluştuğu görüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Edirne'de ise sağanak etkili oldu. Koru Dağı ve Balkanlar'a yakın merkezlerde ise aralıklarla kar yağışı görüldü. Tekirdağ'ın Ganos Dağı gibi yüksek kesimlerinde ise kar yağışı aralıklarla etkili oldu. İl merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış trafikte aksamalara neden oldu.