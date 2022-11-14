Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi tarihte, hangi araçlarda? Zorunlu kış lastiği uygulaması 2022 başlangıç tarihi!

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.