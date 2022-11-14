Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi tarihte, hangi araçlarda? Zorunlu kış lastiği uygulaması 2022 başlangıç tarihi!

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi tarihte, hangi araçlarda geçerli gibi sorular yanıt arıyor. Kaza oranını düşürmek için uygulanan zorunlu uygulama kış aylarıyla birlikte başlıyor. Kış lastiği uygulaması başlangıcı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, zorunlu kış lastiği uygulaması 2022 tarihi!
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.
Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.