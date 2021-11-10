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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Kış mevsimi bulaş için en riskli zaman

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
ENFEKSIYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, hastaneye yatan hastaların büyük çoğunluğunu aşısızların oluşturduğunu belirtti. Aşının yüzde 85-90'ların üzerinde etkili olduğunu söyleyen Öztürk, özellikle havaların soğuduğu ve bu nedenle insanların kapalı ve havasız ortamlarda daha fazla zaman geçirdiği kış mevsiminin virüsler için uygun ortam oluşturduğunu belirterek, "Kapalı ortamlarda özellikle havalandırılmayan ve hava sirkülasyonu olmayan mekânlarda risk oldukça yüksektir. Kışın iki kat daha dikkatli olunmalı" diyerek uyardı.

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Kış mevsimi bulaş için en riskli zaman
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