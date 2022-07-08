Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, yarın idrak edilmeye başlanacak. Kurban kesme ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hangi özellikleri taşıması gerektiğini merak ediyor. Bu noktada ''Kısırlaştırılmış, gebe hayvanlar kurban edilebilir mi?'' sorusu ön plana çıkıyor. Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken Diyanet işleri Başkanlığı, kısırlaştırılmış, gebe hayvanların kurban edilip edilmeyeceğine ilişkin bilgi verdi. Peki Kısırlaştırılmış, gebe hayvanlar kurban edilebilir mi? İşte Diyanet açıklaması!
KISIRLAŞTIRILMIŞ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR Mİ?
Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya hadım hâle getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir (Kâsânî, Bedâi', V, 80). Bu durum kurban açısından herhangi bir eksiklik oluşturmaz.
GEBE HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR Mİ?
Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun değildir. Ancak kesilmesi durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur. Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir: Ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Yerse kıymetini sadaka olarak vermelidir. Ya da kesilmez ve yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 466-467).
Yavru, anne rahminde iken anne kesilirse, bu yavrunun etinin yenilip yenilmeyeceği konusu fukaha arasında ihtilaflıdır. Bu yavrunun eti İmam Ebû Hanîfe'ye göre yenilmez, İmam Şâfiî, Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre yaratılışı tamamlanmışsa yenilir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 153).
KURBANLIK HAYVANLARIN GEBELİĞİNİN ÖNLENMESİ CAİZ MİDİR?
Kurbanlık veya etlik olarak beslenen hayvanların gebe kalmalarının önlenmesi, hayvan için kurbanlık olması açısından ayıp sayılmıyorsa ve insanların yararına bir menfaati gerçekleştirmeye yönelik ise, bunda bir sakınca yoktur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 557-558).
Ancak kurbanlık için hazırlanan hayvanların mevcut gebeliklerinin sonlandırılması fıtrata müdahaledir. Hayvanlara karşı şefkatli davranılması gibi ilkeler de düşünüldüğünde, mevcut gebeliklerinin sonlandırılması dinen uygun görülemez.