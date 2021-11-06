Kıskanç koca eşini yaraladı, komşusunu öldürdü

İzmir
'ın Çeşme
ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde Cafer Sönmez
(48), eşi Gülümser Sönmez
ile (42) ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otel işletmecisi Burak Işık'ı (41) konuşurken gördü. Cafer Sönmez ile eşi ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer Sönmez, evdeki av tüfeğiyle karısına ve Işık'a ateş açtı. Evli ve iki çocuk babası Işık hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor. Öfkeli koca gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde eşinin, kendisini aynı zamanda komşusu olan Işık ile aldattığına dair elinde ses kaydı bulunduğunu ileri sürdü. Cafer Sönmez geçtiğimiz yıllarda Çeşme Alaçatı
'da en çok sorulan adreslerin yönlerini gösteren iki maketini yaptırarak adını duyurmuştu. Sönmez, 'Fenomen Bakkal' olarak tanınmıştı.