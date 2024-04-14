Kıskançlık cinneti ölüm getirdi

Eski boksör Engin Karanlık birlikte yaşadığı sevgilisi Selda Uzan ve arkadaşı İkrami Güler (60) ile birlikte İstanbul Pendik'teki evine geldi. Bir süre oturduktan sonra lavaboya giden Karanlık, arkadaşı Güler'in sevgilisine sarkıntılık yaptığını öne sürdü. Konuşmak için dışarıya çıkan ikili arasındaki tartışmanın büyümesiyle Engin Karanlık, arkadaşını yumruklamaya başladı. Güler, darbeler sonucu yere yığıldı ve bir süre hareketsiz kaldı. Karanlık, sevgilisi Uzan ile birlikte olup arkadaşını evin yakınındaki mezarlığa bırakıp kaçtı. İhbar üzerine mezarlığa gelen sağlık ekipleri, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Karanlık ve Uzan, tutuklandı.