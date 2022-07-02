Kıskançlık krizine girip falezlerden atlamak isteyen iki sevgili kurtarıldı

Polisi alarma geçiren olay öğle saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Mehmet Türk ile sevgilisi Sevim Uslu kıskançlık nedeni ile birbirleri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Türk kayalıklardan atacağını söyleyip uçurumun kenarına çıktı.
SON ANDA TUTU
Olayı gören Cengiz Panoğlu kendini falez kayalıklarından boşluğa bırakmak için hamle yapan Mehmet Tük'ü son anda elinden tutarak kenara çekmeyi bardı. İki sevgili yine tartışmaya başladı. Bu kez Sevim Uslu kendini falezlerden atacağını söyleyerek uçurumun kenarına çıktı. Cengiz Panoğlu atlamak üzere olan Uslu'yu bu kez tutarak kayalıklara çekti. Bu sırada olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ÇEKİP ALDI
İhbarın ardından olay yerine ulaşan polis ekipleri uçurumun kenarındaki iki sevgili Mehmet Türk ve Sevim Uslu'yu ikna ile uçurumdan uzaklaştırdı. Tel örgülerin gerisine çekildi. Türk ve Uslu yapılan ilk kontrolün ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki sevgiliyi kurtaran Cengiz Panoğlu, "Müdahale etmesem ikisi de kayalıklardan atacaktı. 60 derece güneyin altında uzun süre mücadele ettim" diye konuştu.