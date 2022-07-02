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Giriş Tarihi: 2.7.2022 13:37 Son Güncelleme: 2.7.2022 13:59

Kıskançlık krizine girip falezlerden atlamak isteyen iki sevgili kurtarıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kıskançlık krizine girip falezlerden atlamak isteyen iki sevgili kurtarıldı

Antalya’da kıskançlık krizine giren Mehmet Türk (34) ile sevgilisi Sevim Uslu (28) 40 metre yüksekliğindeki falez kayalıklarından atlamak istedi. İki sevgiliyi falez kayalıklarında uçurumun kenarında Cengiz Panoğlu tuttu. İki sevgiliyi polis kurtardı.

Polisi alarma geçiren olay öğle saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Mehmet Türk ile sevgilisi Sevim Uslu kıskançlık nedeni ile birbirleri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Türk kayalıklardan atacağını söyleyip uçurumun kenarına çıktı.

SON ANDA TUTU

Olayı gören Cengiz Panoğlu kendini falez kayalıklarından boşluğa bırakmak için hamle yapan Mehmet Tük'ü son anda elinden tutarak kenara çekmeyi bardı. İki sevgili yine tartışmaya başladı. Bu kez Sevim Uslu kendini falezlerden atacağını söyleyerek uçurumun kenarına çıktı. Cengiz Panoğlu atlamak üzere olan Uslu'yu bu kez tutarak kayalıklara çekti. Bu sırada olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇEKİP ALDI

İhbarın ardından olay yerine ulaşan polis ekipleri uçurumun kenarındaki iki sevgili Mehmet Türk ve Sevim Uslu'yu ikna ile uçurumdan uzaklaştırdı. Tel örgülerin gerisine çekildi. Türk ve Uslu yapılan ilk kontrolün ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki sevgiliyi kurtaran Cengiz Panoğlu, "Müdahale etmesem ikisi de kayalıklardan atacaktı. 60 derece güneyin altında uzun süre mücadele ettim" diye konuştu.

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Kıskançlık krizine girip falezlerden atlamak isteyen iki sevgili kurtarıldı
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