Kıskançlık krizine girip falezlerden atlamak isteyen iki sevgili kurtarıldı

SON ANDA TUTU

Olayı gören Cengiz Panoğlu kendini falez kayalıklarından boşluğa bırakmak için hamle yapan Mehmet Tük'ü son anda elinden tutarak kenara çekmeyi bardı. İki sevgili yine tartışmaya başladı. Bu kez Sevim Uslu kendini falezlerden atacağını söyleyerek uçurumun kenarına çıktı. Cengiz Panoğlu atlamak üzere olan Uslu'yu bu kez tutarak kayalıklara çekti. Bu sırada olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.