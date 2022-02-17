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Giriş Tarihi: 18.2.2022

Kıvanç da annesi gibi iyi olacak

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kıvanç da annesi gibi iyi olacak
BURSA'DA yaşayan doğuştan kalp hastaları, düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık haftası kapsamında tedavi gören doğuştan kalp hastaları bir araya gelip yaşadıkları zorlu tedavi sürecini paylaştı. Her biri kalp hastası olan hastalar tek tek kürsüye çıkıp tedavi süreçlerinde yaşadıkları zorlukları anlattı. Kendisi de kalp hastası olan Rüya İklim Karaman, 6.5 aylık oğlu Kıvanç'ın da kalp hastası olduğunu ve yaşadığı zorluklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Yaşadıkları zorlu sürece rağmen hayata sıkı sıkı tutunduklarını ifade eden Kahraman, "Ben iyileştim. Oğlumun da kalbinin delik olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Biz mücadelemizi vereceğiz. Oğlum ameliyat olacak ve inşallah iyi olacak" dedi.

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Kıvanç da annesi gibi iyi olacak
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