Kivi ruh haline iyi geliyor

C vitamini deposu olan kivi, canlandırıp ruh halini iyileştiriyor. Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar, C vitamini seviyesi düşük olan 155 yetişkinin 8 haftalık beslenme tarzını takip etti. Katılımcılar her gün ya bir C vitamini takviyesi ya plasebo ya da 2 kivi yedi. Ardından, canlılıklarını, ruh hallerini, uyku kalitelerini ve fiziksel aktivitelerini bildirdiler. British Journal of Nutrition'da yayınlanan sonuçlar, kivinin 4 günde canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini gösterdi. Ayrıca, bu artışın etkisinin 14-16 gün civarında zirveye ulaştığı kaydedildi.