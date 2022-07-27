Kivinin Faydaları Nelerdir? Kivi Neye İyi Gelir, Yararları Neler, Zararı Var Mı?

Ana vatanı Çin toprakları olan kivi, vitamin bakımdan hayli zengin ve damaklarda hoş bir tat bırakan meyve çeşididir. Dışında tüylü bir kabukla çevrili olan kivinin içi sulu, lezzetli ve minik çekirdeklidir. Yemesi hayli zevkli olan kivi sadece tadıyla değil faydalarıyla da meyve tabaklarında yer almaktadır. Peki, kivinin faydaları nelerdir? Kivinin yararları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kivinin Faydaları

İnsan sağlığı bakımından önemli vitamin ve mineraller içeren kivi lifli yapısı sayesinde de birçok fayda sağlayan bir meyvedir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların bağışıklık sistemini destekleyici lifler ve antioksidan özler barındıran kivinin faydaları ve neye iyi geldiğini şöyle sıralayabiliriz;

Yüksek oranda C vitamini içermesi sebebiyle soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur.

Astım hastalarında oluşan solunum sıkıntıları ve nefes darlığı gibi belirtilerin azalmasına yardımcı olur. Kivinin astım üzerindeki olumlu etkisi özellikle çocuklarda daha belirgindir.

İçeriğinde bulunan zengin lifler sayesinde bağırsak ve midede oluşan hazımsızlık problemlerini çözmeye fayda sağlar. Şişkinlik ve gaz sancılarına iyi gelir.

Kivi hem doğal bir alkali hem de içinde bolca E ve C vitaminleri bulundurması dolayısıyla cilt problemine iyi gelir.

Kivi içerisindeki özlerde lutein bulunduğu için kivi göz hastalıkları için faydalıdır. Lutein vücudumuzda üretilmeyen, ihtiyaç duyulan lutein besinler yoluyla alınan bir özdür.

Sahip olduğu enzimler ve C vitamini sayesinde vücudu iltihaplanmalara karşı korur.

Kan basıncını yönetmeye yardımcı olarak kanın pıhtılaşmasını önlemeye fayda sağlar.

A ve E vitamini içeren kivi, düzenli tüketildiği zaman saç problemlerine yardımcı olmaktadır.

Pek çok faydası olan kivi meyvesinin 100 gramında bulunan besin değerleri ise şöyledir;

Kalori = 61 kcal

Karbonhidrat = 15 g

Lif = 3 g

Protein = 1,1 g

Yağ = 0,5 g

Kolesterol = 0 mg

C Vitamini = 92,7 mg

A Vitamini = 87 IU

Potasyum = 312 mg

Kalsiyum = 34 mg

Demir = 0,3 mg

Kivinin Zararları

Kivinin bilinen herhangi bir zararı vardır denilemez ancak içerisindeki bol miktardaki potasyum barındıran bir meyve olduğu için böbrek hastaları ve idrar yolu kumu geçirmeye yatkın kişilerin, aynı zamanda ülser, gastrit ve reflü hastalarının da kivi tüketmeden önce hekimlerine başvurmaları sağlıkları açısından oldukça önemlidir.