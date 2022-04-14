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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Kız arkadaşını öldürdü, intihara kalkıştı

FERHAT LAP FERHAT LAP
Kız arkadaşını öldürdü, intihara kalkıştı
AKSU Mahallesi TOKİ konutlarındaki bir dairede kalan Giresun İtfaiyesi'nde görevli İrem Kostakoğlu (27) dün erkek arkadaşı Emrah Albayrak (30) tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından silahla vurularak öldürüldü. Emrah Albayrak daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Aksu'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Albayrak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kız arkadaşını öldürdü, intihara kalkıştı
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