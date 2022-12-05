Haberler Yaşam Haberleri Kız arkadaşının erkek kardeşini öldürmüştü: Yakalandı, ifadesinde her şeyi anlattı!
Giriş Tarihi: 5.12.2022 16:19 Son Güncelleme: 5.12.2022 16:19

Kız arkadaşının erkek kardeşini öldürmüştü: Yakalandı, ifadesinde her şeyi anlattı!

Maltepe'de 10 yıllık sevgilisinin erkek kardeşini, sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Abdülkadir K. Silivri'de yakalandı. Ömür Dönmez'in sürekli kendisini tehdit ettiğini iddia eden şüpheli tutuklandı.

DHA
Kız arkadaşının erkek kardeşini öldürmüştü: Yakalandı, ifadesinde her şeyi anlattı!

Maltepe, Esenkent Mahallesi'nde, 1 Aralık 2022 tarihinde saat 21.00'de meydana gelen olayda iş güvenlik uzmanı olarak çalışan Ömür Dönmez, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Beyaz renkli bir otomobille gelen bir saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ömür Dönmez, tüm çabalara rağmen önceki gün hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Ömür Dönmez'in (22) ablasının erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Polis maktulün ablası G.D.'nin (25) ifadesine başvurdu. G.D. poliste verdiği ifadesinde Abdülkadir K. ile 10 senedir sevgilisi olduklarını, 2019 yılında nişanladıklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını anlattı. Kardeşinin bu ilişkiye onay vermemesi nedeniyle Abdülkadir K. ile aralarında bir husumet bulunduğunu söyleyen G.D. "Abdülkadir olay saatinde beni aradı. 'Kardeşin yine kapımıza dayandı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hakkını helal et.' diyerek telefonu kapattı." dedi. Bu telefon üzerine hemen sevgilisinin evine doğru gitmeye başladığını anlatan G.D. yolda kardeşini yaralı olarak bulduğunu polislere anlattığı öğrenildi.

ÖNCE OLAYDA KULLANDIĞI SİLAH DAHA SONRA KENDİSİ YAKALANDI
Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kısa süre içinde beyaz renkli hafif ticari bir araçla kaçan şüphelinin terk ettiği aracı Maltepe'de buldu. Araç içinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi. Silivri'ye kaçtığı öğrenilen şüpheli yapılan takibin ardından dün gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin polislere sevgilisinin kardeşinin sürekli kendisini tehdit ve hakaret ettiğini anlattığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Abdülkadir K., adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kız arkadaşının erkek kardeşini öldürmüştü: Yakalandı, ifadesinde her şeyi anlattı!
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