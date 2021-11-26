Haberler Yaşam Haberleri ‘Kız çocuklarının umudu oldum’
Giriş Tarihi: 27.11.2021

‘Kız çocuklarının umudu oldum’

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
‘Kız çocuklarının umudu oldum’

Şanlıurfa’da hentbol sporu için “Sen kızsın, şort giyemezsin” sözlerine aldırmayıp hayalinin peşinde koşan Merve Akpınar: Kız çocuklarına yapılan baskının bitmesi için birinin el atması gerektiğini düşünüyordum. O kişi de ben oldum

Semra-Enver Yücel Vakfı (SEY) tarafından organize edilen ve tüm geliri kız çocuklarının eğitimine bağışlanan "Future Talks", geçtiğimiz gün İstanbul'da "Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi" sloganıyla gerçekleşti. Future Talks by SEY Vakfı etkinliğinde, Vakıf Başkanvekili Begüm Yücel, senarist Sema Ergenekon, Avukat Rezan Epözdemir ve Psikiyatrist Gücan Özer birer konuşma yaptı. Konuşmaların ana başlığı, kadın sorunlarının geleceği oldu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği tüm boyutlarıyla ele alındı. Begüm Yücel, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Artık kadınların sorunlarının erkekler tarafından da konuşulmasını istiyoruz. Erkekler ne zaman bu bizim de meselemiz derse SEY Vakfı hayalini gerçekleştirmiş olur. Mesela Şanlıurfa'da bir kız çocuğu olarak kendi ayakları üzerinde durup isyan eden Merve Akpınar beni kendine hayran bıraktı. Bundan sonraki gelecek planımız Türkiye'yi il il gezip kadınların, çocukların sorunlarını öğrenip onlara dokunmayı amaçlıyoruz.



Global düşünüp, yerel hareket edeceğiz. En büyük hayalimiz ileride SEY Vakfı adına bir okul açıp, tamamı burslu öğrencileri okutmak" dedi. Etkinliğin bir başka konuşmacısı da Şanlıurfa'dan gelen 14 yaşındaki Merve Akpınar oldu. "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın" tepkilerine rağmen, tutkuyla bağlı olduğu hentbol sporuna tüm gücüyle sahip çıkan Akpınar şunları söyledi: "Gazetelerde haberlerim çıktıktan sonra insanların bana inancı arttı. Herkesin bana bakış açısı değişti. Ben zaten artık kız çocuklarına yapılan bu baskının bitmesi için birinin el atması gerektiğini düşünüyordum. O kişi de ben oldum. Kız çocuklarının umudu oldum. Omzumda çok büyük bir yük var. Mahallemizde hentbol oynamak isteyen kız arkadaşlarıma babaları izin vermiyordu, bazı öğretmenlerimiz bile ters ters bakıyordu. Şimdi babalar kızlarına izin veriyor, onları destekliyorlar. Bana 'Merve sen iyi ki öyle konuştun. Bizim de kaderimizi değiştirdin' dediler. Benim yapacağım konuşmalar artık diğer kız çocuklarına cesaret verecek."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
SON DAKİKA: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı
Son dakika! DSÖ'den yeni varyant açıklaması: Yüksek bulaşma riski taşıyor
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar tepetaklak! Bitcoin ayı piyasasına mı girdi?
TÜGVA'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kız çocuklarının umudu oldum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA