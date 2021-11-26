Şanlıurfa’da hentbol sporu için “Sen kızsın, şort giyemezsin” sözlerine aldırmayıp hayalinin peşinde koşan Merve Akpınar: Kız çocuklarına yapılan baskının bitmesi için birinin el atması gerektiğini düşünüyordum. O kişi de ben oldum
Semra-Enver Yücel Vakfı (SEY) tarafından organize edilen ve tüm geliri kız çocuklarının eğitimine bağışlanan "Future Talks", geçtiğimiz gün İstanbul'da "Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi" sloganıyla gerçekleşti. Future Talks by SEY Vakfı etkinliğinde, Vakıf Başkanvekili Begüm Yücel, senarist Sema Ergenekon, Avukat Rezan Epözdemir ve Psikiyatrist Gücan Özer birer konuşma yaptı. Konuşmaların ana başlığı, kadın sorunlarının geleceği oldu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği tüm boyutlarıyla ele alındı. Begüm Yücel, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Artık kadınların sorunlarının erkekler tarafından da konuşulmasını istiyoruz. Erkekler ne zaman bu bizim de meselemiz derse SEY Vakfı hayalini gerçekleştirmiş olur. Mesela Şanlıurfa'da bir kız çocuğu olarak kendi ayakları üzerinde durup isyan eden Merve Akpınar beni kendine hayran bıraktı. Bundan sonraki gelecek planımız Türkiye'yi il il gezip kadınların, çocukların sorunlarını öğrenip onlara dokunmayı amaçlıyoruz.
Global düşünüp, yerel hareket edeceğiz. En büyük hayalimiz ileride SEY Vakfı adına bir okul açıp, tamamı burslu öğrencileri okutmak" dedi. Etkinliğin bir başka konuşmacısı da Şanlıurfa'dan gelen 14 yaşındaki Merve Akpınar oldu. "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın" tepkilerine rağmen, tutkuyla bağlı olduğu hentbol sporuna tüm gücüyle sahip çıkan Akpınar şunları söyledi: "Gazetelerde haberlerim çıktıktan sonra insanların bana inancı arttı. Herkesin bana bakış açısı değişti. Ben zaten artık kız çocuklarına yapılan bu baskının bitmesi için birinin el atması gerektiğini düşünüyordum. O kişi de ben oldum. Kız çocuklarının umudu oldum. Omzumda çok büyük bir yük var. Mahallemizde hentbol oynamak isteyen kız arkadaşlarıma babaları izin vermiyordu, bazı öğretmenlerimiz bile ters ters bakıyordu. Şimdi babalar kızlarına izin veriyor, onları destekliyorlar. Bana 'Merve sen iyi ki öyle konuştun. Bizim de kaderimizi değiştirdin' dediler. Benim yapacağım konuşmalar artık diğer kız çocuklarına cesaret verecek."