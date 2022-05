Kız kardeşim için...

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim Öğretmenliğinde Özel eğitim gerektiren bireyler ve aileleri için onlarca projeye imza atan Mehmet Satar, bu kez yakınımdaki down Sendromlu 27 yaşındaki kız kardeşim Özlem Satar için bir yol çizdiğini söyledi. .Down sendromlu çocukların okul çağı dışına çıktığı için en büyük problemin istihdam ve onun hayata tutunma çabaları olduğunu belirten Satar, "Gün boyunca evde oturan kardeşimin mutsuzluğunu görünce diğer çocuklara yetişme telaşının kardeşime geç kaldığımı gösterdi.Onun için Down Bahçe'yi hayal ettik.Hayalimizi de gerçekleştirdik.Özlem'in mutluluğu ve hayata dahil olma heyecanını izliyoruz şuan.Her gün evden çıkıp İşyerine gidiyor, temizlik yapıp rafları düzenliyor.İnsanlarla iletişime başladı ve fotoğraflarda gülümsüyor.Down Bahçe bir hayatın değişiminin hikayesi olduğu için engelli bireyler için de bir ilham kaynağı" dedi.

HAYATINA DOKUNDUK

Mehmet Satar down sendromlu kız kardeşi Özlem Satar'a Down Bahçe'yi açmak için 150 bin lira kredi çektiğini yetmeyince evini sattığını da söyledi. Önemli olan kız kardeşinin mutluluğu olduğunu da belirten Satar, "Benim hayalim gerçekleşti. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz. Down Bahçe'yi özlem görünce buranı kendisinin olduğunu ona söyleyince bana sarılarak mutluluk gözyaşı döktü. Onun bir damla sevinç gözyaşı dünyalara bedel. Bizim ticaretle işimiz yok. Önemli olan bu çocukların sevinci. İki dovm sendromlu aileni çocuğunda istihdam edeceğiz. Burası türkiye'nin tek down sendromlu çocukların çalıştırdığı bahçe olacak" diye konuştu.

HER KES ÇOK SEVDİ

Down sendromlu çocuklar için geliştirdiği projeler ve onların hayatına dokunuşları ile tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Mehmet öğretmen Down Bahçe'de yöresel ürünler, bakliyat, Anamur'da yetiştirilen sebze ve meyveler sattıklarını söyledi. Burayı herkesin çok sevdiğini de belirten Mehmet Satar, "İnsanlar gelip alış-veriş yapıyor. Özlem'i tezgahın başında görünce insanlar önce inanamıyor. Sonra mutlu oluyor. Bana bu süreçte en çok destek veren eşim Damla Satar, maddi manevi destek verdi. İyi ve vicdanlı bir öğretmen olduğu kadar iyi bir eş ve iyi bir anne.Rabbim ondan razı olsun" dedi.

DOWN SENDROMLU AİLELERİN UMUDU OLDU

Mehmet Satar 13 yıllık eğitimci. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu. İki yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel eğitim öğretmenliği kurslarına katılarak alan değişikliği yaptı. 2009'da mezun oldu. Mardin Dargeçit'te 4.5 yıl çalıştı. Buradaki 70 kişilik sınıfta bulunan 8-9 zihinsel engelli öğrenci onun bütün kariyer planını değiştirdi. Mesleğe başlarken müdür olma hayali kurarken onlarla yaptığı her çalışmadan etkilenen Mehmet öğretmen, Down Sendromlu kardeşi Özlem'i hatırladıkça eğitimin özel çocukların hayatını nasıl etkilediğine canlı tanıklık etti. Kısa süre İstanbul Esenler'de özel eğitim öğretmeni oldu. Sonrasında da doğduğu ve büyüdüğü Mersin'e tayinini istedi. Mezun olduğu köy okuluna atandı. Beş yıldır da burada özel çocukları hayata katmaya çalışıyor. Türkiye'nin dört bir yanında özel çocukların eğitimi ve topluma kazandırılması için ailelerin yardımına koşuyor.

ÖRNEK BİR SINIF KURDU

Doğup büyüdüğü Anamur'un Çeltikçi Köyü'ne atanır atanmaz okulun ve sınıfın cehresini değiştirdi. Mehmet öğretmen, diğer meslektaşları ile birlikte özel çocukların eğitimi için Türkiye'ye örnek bir sınıf tasarladı. Bununla da yetinmedi.Tüm dünyayı tarayıp araştırdığını belirten Mehmet Öğretmen, "Sosyal medyada bana ulaşan hayırseverler sayesinde dört köy okulundaki anasınıflarını materyallerle donattık. Bazı ilçelerden yılın öğretmeni ödülü aldım. Hafif ve orta düzeyde zihinsel engellilerle çalışıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından sosyal medya aracılığı ile benden yardım istiyor. Ben o çocuklara da destek oluyorum." dedi.