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Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:16 Son Güncelleme: 20.12.2021 15:28

Kız meselesi buluşması cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kız meselesi buluşması cinayetle bitti

İstanbul Bayrampaşa'da aralarındaki "kız meselesi"ni konuşmak için buluştuğu kişi tarafından silahla vurulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başattı. Kaçan şüpheli aranıyor.

Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'nde 17 Aralık gecesi yaşanan olayda Yasin Semih Demirok, 17 "kız meselesi"yle ilgili kendisine konum atan kişiyle, Kocatepe Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda buluştu. Buluşmadan kısa süre sonra şüpheli tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Demirok, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ilçede kuaförlük yapan Azerbaycan uyruklu şüpheli Nebi M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, şüpheliye ait iş yerinin önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Olayda hayatını kaybeden Yasin Semih Demirok'un ailesi isyan etti. 23 yıldır büyüttüğü çocuğunun silahlı saldırıda öldürüldüğünü söyledi. Bu yaşa kadar büyüttüğü çocuğunu yarım saatte defnettiklerini anlatı.

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Kız meselesi buluşması cinayetle bitti
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