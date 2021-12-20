Kız meselesi buluşması cinayetle bitti

Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'nde 17 Aralık gecesi yaşanan olayda Yasin Semih Demirok, 17 "kız meselesi"yle ilgili kendisine konum atan kişiyle, Kocatepe Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda buluştu. Buluşmadan kısa süre sonra şüpheli tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Demirok, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ilçede kuaförlük yapan Azerbaycan uyruklu şüpheli Nebi M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, şüpheliye ait iş yerinin önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Olayda hayatını kaybeden Yasin Semih Demirok'un ailesi isyan etti. 23 yıldır büyüttüğü çocuğunun silahlı saldırıda öldürüldüğünü söyledi. Bu yaşa kadar büyüttüğü çocuğunu yarım saatte defnettiklerini anlatı.