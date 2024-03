Kız meselesinden çıkan kavgada kan döküldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve kız meselesi nedeniyle husumetli olan 16 yaşındaki Kadem Çan Çiçek ile 20 yaşındaki E. K. D., önceki akşam Yaşar Doğu Caddesi'nde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, E.K.D'nin arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran E.K.D., Kadem Çan Çiçek'i göğsünden vurup kaçtı. Olay yerinden geçerken olayı gören bir minibüs sürücüsü, ağır yaralanan Kadem Can Çiçek'i Fatih Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Kadem Can Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadem Can Çiçek'in cenazesi, otopsi için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırılırken, hemen harekete geçen polis, E.K.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.