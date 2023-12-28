Kızıl şahin sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da bir vatandaş tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı. Şanlıurfa'nın kırsal bölgesinde doğada bitkin halde kızıl şahin gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı personelinin teslim aldığı yaralı kızıl şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kızıl şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından da tekrar doğal yaşama bırakıldı.