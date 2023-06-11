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Giriş Tarihi: 11.6.2023 13:45 Son Güncelleme: 11.6.2023 13:56

Kızılay 156 yaşında! Genel Sekreter Ramazan Saygılı: "Merhamet çınarımız nice 156 yıllara”

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, tam 156 yıldan beri nerede ihtiyaç sahibi varsa orada olan kurumun kuruluş yıldönümünü kutlarken, sadece yardım değil sevgi ve kardeşlik adına da dünyada destan yazdığını belirtti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kızılay 156 yaşında! Genel Sekreter Ramazan Saygılı: Merhamet çınarımız nice 156 yıllara”

Saygılı, kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, iyilik çınarı Kızılay'ın bugüne kadar olduğu gibi sonsuza kadar din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin yardı elini uzatmaya devam edeceğini vurguladı.



Kızılay'ın 11 Haziran 1868'de, "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla yola çıkan, 1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti" adını alan, 1923'de "Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti" adını alan kuruluşun 1935 yılında ise "Türkiye Kızılay Cemiyeti" olarak hizmetlerini sürdürdüğünü anımsatan Saygılı, bu iyilik elinin doğal afetlerin, savaşların, salgın hastalıkların ve nerede ihtiyaç varsa orada bulunduğunu ifade etti.

Saygılı, doğal afetlerin, savaşların, salgın hastalıkların ve birlikteliğe ihtiyacımız olduğu anların ortasında dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olariyilik kervanını her geçen gün büyüten Türk Kızılay'ın gönüllüleri ve çalışanlarının insanlığın umudu olduğunu kaydetti.

Kızılay'ın 155 yıllık yolculuğunun sevgi ve yardımseverlik dolu adımlarla yazıldığını, milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu, yüreklere umut aşıladığını, Türk milletinin yardımseverliğinin adı olduğunu belirten Ramazan Saygılı, şöyle devam etti:

"Kızılay, gönüllü çalışmaları, kan bağışı kampanyaları ve sosyal projeleriyle toplumun vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu köklü tarih, gelecekteki hedeflerimize odaklanmak için de bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin 'merhamet çınarı' olan Kızılayımızı bugüne getiren tüm gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu iyilik hareketi çalışmalarını zamanla ve coğrafyayla sınırlı olmadan sonsuza kadar sürdürecektir."

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Kızılay 156 yaşında! Genel Sekreter Ramazan Saygılı: "Merhamet çınarımız nice 156 yıllara”
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