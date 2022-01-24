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Giriş Tarihi: 24.1.2022 12:25 Son Güncelleme: 24.1.2022 12:48

Kızılay “CAN” ayırt etmiyor

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Kızılay “CAN” ayırt etmiyor

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren Bolu Dağı'nı etkisini altına alan kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülerin ve yolcuların imdadına Türk Kızılay Bolu Şubesi yetişti. Can ayırt etmeyen Kızılay, sokakta kalan köpeklere de sahip çıkıp karınlarını doyurdu.

Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı zaman zaman sürücülere geçit vermezken, bölgede gece gündüz demeden Bölge trafik ekipleri ve Karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını amansız bir şekilde sürdürürken, TIR, Tanker ve birçok kamyonun makaslama yapması sonucu Bolu-İstanbul arası Bolu Dağı mevkii sık sık kapanmalara neden oluyor.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, vatandaşların mağdur olmaması için seferlik ilan etti. Başkan Kınacı, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bizlere hem trafik ekipleri, hem karayolları, Jandarma ve Bolff Ofrooad ekibi de destek veriyor. Yolda kalan vatandaşlarımıza, sıcak çorba, kek, su, çocuk bezi, sandviç, sıcak çay, kahve gibi birçok yiyecek maddesi dağıtıyoruz. Bizim için sadece insan değil bütün canlılar önemli. Buz gibi dağ başında aç susuz ve donmak üzere olan köpeklerimizin yardımına da koşuyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Bolu Dağında kalan Karabük Engelsiz takımının da ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

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Kızılay “CAN” ayırt etmiyor
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