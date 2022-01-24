Kızılay “CAN” ayırt etmiyor

Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı zaman zaman sürücülere geçit vermezken, bölgede gece gündüz demeden Bölge trafik ekipleri ve Karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını amansız bir şekilde sürdürürken, TIR, Tanker ve birçok kamyonun makaslama yapması sonucu Bolu-İstanbul arası Bolu Dağı mevkii sık sık kapanmalara neden oluyor.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, vatandaşların mağdur olmaması için seferlik ilan etti. Başkan Kınacı, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bizlere hem trafik ekipleri, hem karayolları, Jandarma ve Bolff Ofrooad ekibi de destek veriyor. Yolda kalan vatandaşlarımıza, sıcak çorba, kek, su, çocuk bezi, sandviç, sıcak çay, kahve gibi birçok yiyecek maddesi dağıtıyoruz. Bizim için sadece insan değil bütün canlılar önemli. Buz gibi dağ başında aç susuz ve donmak üzere olan köpeklerimizin yardımına da koşuyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Bolu Dağında kalan Karabük Engelsiz takımının da ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.