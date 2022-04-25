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Giriş Tarihi: 25.4.2022 09:59 Son Güncelleme: 25.4.2022 10:19

Kızılay, sofrasını bu kez yetimler için açtı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kızılay, sofrasını bu kez yetimler için açtı

Türk Kızılayı, Adana'daki yetimleri iftar sofrasında bir araya getirdi. Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen onbir ayın sultanı Ramazan'da paylaşmanın manevi güzelliği Kızılay'ın Ramazan sofrasında yaşandı.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Kızılay Adana şubesinin öncülüğündetüm birimlerin katılımıyla organize edilen geleneksel iftar buluşmasında çocuklarla yakından ilgilendi.

Saygılı, "Bu güzel ayda yetimlerimizle birlikte iftarımızı açmak, onlarla kucaklaşmak, sohbet etmek bizleri mutlu etti" dedi.

Tarihi Ulucami önünde verilen iftar programına katılan ve çeşitli hediyelerle sevindirilen yüzlerce yetim ise iftarlarını dualarla açarak, Ramazan'ın maneviyatını gönüllerinde hissederek yaşadılar.

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Kızılay, sofrasını bu kez yetimler için açtı
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