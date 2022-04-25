Kızılay, sofrasını bu kez yetimler için açtı

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Kızılay Adana şubesinin öncülüğündetüm birimlerin katılımıyla organize edilen geleneksel iftar buluşmasında çocuklarla yakından ilgilendi.
Saygılı, "Bu güzel ayda yetimlerimizle birlikte iftarımızı açmak, onlarla kucaklaşmak, sohbet etmek bizleri mutlu etti" dedi.
Tarihi Ulucami önünde verilen iftar programına katılan ve çeşitli hediyelerle sevindirilen yüzlerce yetim ise iftarlarını dualarla açarak, Ramazan'ın maneviyatını gönüllerinde hissederek yaşadılar.