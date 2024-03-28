Kızılay, üç kıtada iftar veriyor

Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, bu yıl 20 ülkede Ramazan programı gıda dağıtımları yapıldığını, Filistin Gazze başta olmak üzere Somali, Senegal, Afganistan, Pakistan, Kırgızistan, Yemen, Suriye, Mısır ve Bosna Hersek'te 35 ayrı noktada toplam 445 bin iftar/iftariyelik dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bosna Hersek'teki iftar programına katılan Saygılı, "Bir yandan yurt içinde, diğer yandan da üç kıtada 35 noktada iftar veriyor, yetimlerle ve ilk İhtiyaç sahipleri ile birlikte oluyor, Ramazanın bereketini paylaşıyoruz. Hamiyetperver milletimizin emanetlerini yerlerine ulaştırıyoruz" dedi.

Saygılı, Bosna Hersek'teki iftar programı sonrasında Bosna şehitliğini de ziyaret etti. Ramazan bereketini ve coşkusunu daha fazla kişiye ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Saygılı, "Bu vesile ile tüm hayırseverlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Onların bağışladığı emanetleri dünyanın dört bir yanında gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, dualarında olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.