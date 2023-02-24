Haberler Yaşam Haberleri Kızılay'dan afetzede çocuklara yönelik psikososyal destek
Giriş Tarihi: 24.2.2023 11:45 Son Güncelleme: 24.2.2023 11:50

Kızılay'dan afetzede çocuklara yönelik psikososyal destek

Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay, beslenme ve temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra depremden etkilenen çocuklara yönelik psikososyal yardım faaliyetlerini de artırıyor. Kızılay’ın 270 psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği ile afet bölgesinde “çocuk dostu alanlar” kuruldu. Çocukların, afetin meydana getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı olunuyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kızılay’dan afetzede çocuklara yönelik psikososyal destek

Ana hizmet alanı olan beslenme desteğinin yanı sıra afetzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, çocuklar başta olmak üzere afetzedelere yönelik vermeye başladığı psikolojik ilk yardım hizmetini artırıyor.

Kızılay sahada çalışan 5 bine yakın profesyonel ve gönüllüleri arasında yer alan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturduğu ekiplerle deprem bölgesinde afet travmasının etkilerini azaltmaya gayret ediyor.

Kızılaycılar; Hatay, İskenderun, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep'te bulunan 5 psikososyal destek çadırı ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Antalya'da kurulu 3 mobil çocuk dostu alanı ile çalışmalara devam ediyor. Kızılaycılar, kurulan mobil çocuk dostu alanlarda çocuklarla oyun terapisi gerçekleştirirken düzenlenen aktivitelerle ruhsal travmalara karşı çalışmalar yapılıyor.

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Kızılay'dan afetzede çocuklara yönelik psikososyal destek
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