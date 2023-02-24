Kızılay’dan afetzede çocuklara yönelik psikososyal destek

Ana hizmet alanı olan beslenme desteğinin yanı sıra afetzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, çocuklar başta olmak üzere afetzedelere yönelik vermeye başladığı psikolojik ilk yardım hizmetini artırıyor.

Kızılay sahada çalışan 5 bine yakın profesyonel ve gönüllüleri arasında yer alan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturduğu ekiplerle deprem bölgesinde afet travmasının etkilerini azaltmaya gayret ediyor.

Kızılaycılar; Hatay, İskenderun, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep'te bulunan 5 psikososyal destek çadırı ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Antalya'da kurulu 3 mobil çocuk dostu alanı ile çalışmalara devam ediyor. Kızılaycılar, kurulan mobil çocuk dostu alanlarda çocuklarla oyun terapisi gerçekleştirirken düzenlenen aktivitelerle ruhsal travmalara karşı çalışmalar yapılıyor.