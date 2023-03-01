Kızılay’ın gurbetçi gönüllüleri

Kızılay, depremden etkilenen şehirlerde gönüllülerle yaraları sarmaya devam ediyor. Çalışmalara gurbetçiler ve Türkiye'ye okumak için gelen yabancı ülke öğrenciler de destek veriyor. Belçika'dan gelen Hamit Veli Kahramanmaraş'ta çalışıyor. Almanya'nın Düsseldorf kentinden topladığı yardımlarla Türkiye'ye gelen Fatime Akçin "Tatili iptal edip deprem bölgesine geldim" dedi. Yabancı öğrenci Arkar Tun (22), "Myanmar'daki depreme Kızılay gelmişti. 'Sıra bizde' dedim, hemen geldim" dedi. Fildişi Sahilli Adama Deme (23) de arkadaşlarıyla yardıma geldi.