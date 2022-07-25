Kızılırmak’tan içtikleri su zehirledi! 4’ü çocuk 14 kişi hastanelik oldu

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kızılırmak nehrinden su içen 4'ü çocuk 14 kişilik Aldeniz ailesi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan 14 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri devam eden ve aynı aileden oldukları belirlenen Mustafa (63), Aleyna (13), Adile (12), Saliha (18), Elif (8), Mehmet (33), Salih (23), Meryem (25), Emine (18), Fevziye (14), Şemse (17), Yusuf (21) ve Sera Aldeniz'in (16) hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.