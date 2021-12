Kızıltepe’de 4 çocuk annesi kocası tarafından öldürüldü!

Kızıltepe ilçesinde Bağrıbütün kırsal mahallesinde meydana gelen olayda 4 çocuk annesi, 10 yıllık eşine kurşun yağdıran koca kayıplara karıştı. Henüz sebebi belirlenmeyen olay dün akşam yaşandı.

4 çocuk annesi Cahide Can (32), 10 yıldır evli olduğu eşi Sabri Can (35) tarafından silahla vurularak öldürürdü. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 6 kurşun ile olay yerinde hayatını kaybeden kadın Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verilen Cahide Can'ın katil zanlısı kocası jandarma ve polis tarafından her yerde aranıyor.