Kızıltepe’de halıları toplamak isterken havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Sanayi Mahallesi dün akşama doğru yaşanan olayda yıkadığı halıları kurusun diye serdiği 4 katlı binanın damından toplamak isterken dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralanan Şemse Dağlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi Adnan Menderes İlkokulu karşısında bulunan 4 katlı binada dün akşama doğru yaşanan yüksekten düşme olayında bayram temizliği yapan Şemse Dağlı adındaki kadının yıkadığı halıları kuruması amacıyla inşaat halindeki 4 katlı binanın damına serdikten sonra toplamak isterken dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştüğü belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 39 yaşındaki Şemse Dağlı düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen ve ardından ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Dağlı'nın daha sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.