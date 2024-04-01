Kızıltepe’de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesinde aralarında alacak-verecek olduğu iddia edilen iki kişi arasında yaşanan olayda başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Şükrullah Çankaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı merkez Bahçelievler Mahallesinde meydan gelen öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre alacaklı olduğu M.S. isimli kişi ile 61 yaşındaki Şükrullah Çankaya arasında yaşanan silahlı kavgada, Çankaya başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Çankaya, burada ameliyata alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ilgili soruşturma başlatılan soruşturma devam ediyor.