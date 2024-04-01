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Giriş Tarihi: 1.4.2024 18:44 Son Güncelleme: 1.4.2024 19:18

Kızıltepe’de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2 kişi arasında yaşanan kavgada silahla ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesinde aralarında alacak-verecek olduğu iddia edilen iki kişi arasında yaşanan olayda başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Şükrullah Çankaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı merkez Bahçelievler Mahallesinde meydan gelen öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre alacaklı olduğu M.S. isimli kişi ile 61 yaşındaki Şükrullah Çankaya arasında yaşanan silahlı kavgada, Çankaya başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Çankaya, burada ameliyata alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ilgili soruşturma başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kızıltepe’de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
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