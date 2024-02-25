Deniz’in kanserle savaşını annesi kaleme döktü

DenizSimge Oriyaşın, 2021'de kafasında oluşan şişlik nedeniyle hastaneye gitti. Oriyaşın'in sol uyluk kemiğinde tümör tespit edildi ve yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Bir süre sonda kanserin beynine metastaz yaptı. Tedaviye başladıktan kısa süre sonra ise tümörlü bölgenin kırılması sonucu 3.5 ay yürüyemeyen Deniz, tüm zorluklara rağmen eğitimine devam etti. 2022'de Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve 2023'te de çift ana dal yaptığı Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü'nden ise diplomasını alan Deniz, geçen yıl 11 Ağustos'ta 24 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kızının günlüklerini bulan anne Filiz Oriyaşın, kızının vefatından sonra kendi yazdığı yazılarla günlükleri birleştirerek 'Bir Deniz Masalı' adlı kitabı kaleme aldı. Anne Oriyaşın, "Bu acıyla başa çıkabilmek için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Deniz'in günlüklerini de buldum ve okudum. Kendi yazdıklarımla Deniz'in günlüklerini birleştirerek bu kitabı yazmaya başladım. Herkes Deniz'in mütevazi hayatını, güzel yaşamını, azmini ve çabasını öğrensin istedim" dedi.Denız'in son ana kadar azimle mücadele ettiğini söyleyen anne Filiz Oriyaşın, "Deniz'in günlüklerini yazmasının bir sebebi olduğunu düşündüm. Günlüğünde tüm kanserle savaşı sürecini anlatıyor. Ne kadar çok insan okursa o kadar mücadelenin, azmin nasıl bir şey olduğunu anlarlar. Bu kadar zorluğa rağmen iki bölüm bitirdi. Bir mezuniyetine katıldı, diğerinde hastanedeydik. Eğitim aşkıyla devam etti, hayata tutundu. Hiçbir zaman bırakmadı. Hayat güzel, gençler ufacık şeyler için kendilerini üzmesinler. Nefes aldığın, yürüyebildiğin sürece hayat güzel. Asla aileleriyle çatışmasınlar, aileler her zaman çocuklarının iyiliğini güzelliğini ister. Çekirdek aile önemlidir. Birlikte olmaktan asla vazgeçmesinler" diye konuştu.