‘Kızımı işkenceyle öldürdüler’

Adana'da yaşayan Yaşar B. tarafından öldürülen ve cinayet itirafı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gelen İpek Akgül'ün acılı annesinin feryadı yürekleri dağladı. Kızının tişörtünü giyip her gün mezarına gittiğini anlatan anne Sihan Akgül, "Kızımın sevgilisi yoktu. Bu kişilerle nasıl tanıştığını bilmiyorum. Şüpheliler, kızıma işkence edip, hunharca dövdükten sonra sanki kurşuna dizmişler. Çırılçıplak bedeni, portakal bahçesine gömülüydü. Ben onun saçlarını okşayamadım. Çünkü cenazesini yıkarken elimde kaldı. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti. Ona doyamadan benden aldılar. Her gece uyuduğumda, kızımın kapıdan girdiğini görüyorum. Kızıma komplo kurup katlettiler. Devletten kaçamayacaksınız, bu olay aydınlatılacak. 3'ünüz tutuklandınız, 2'niz hâlâ dışarıda firar geziyorsunuz. Adalete güveniyorum, yakalanacaksınız. Kızım gözlerinize baktığında, 'Beni bırak' dediğinde neden bırakmadın? Elinizi, doğurup büyüttüğümüz kızlarımızdan uzak tutun" dedi.