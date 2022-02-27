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Giriş Tarihi: 27.2.2022

‘Kızımın kanı yerde kalmadı’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Kızımın kanı yerde kalmadı’
Konya'da 10 ay önce kendisini aldattığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) bıçaklayarak öldüren Ramazan Menek'in (23) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması genç kadının ailesinin yüreğine su serpti. Olay, 30 Nisan'da Karatay ilçesinde meydana geldi. Eşini bıçakladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, kendisini aldattığını ileri sürdüğü ikinci çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Tuba'yı defalarca bıçaklayıp öldürdü. Cinayetin ardından 2 yaşındaki kızını da yanına alıp kaçan katil zanlısı yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme, Ramazan Menek'i cezada indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Tuba Menek'in ailesi, verilen ceza ile bir nebze olsun teselli bulduklarını söyledi. SABAH'a konuşan baba Ramazan Yılmaz (55), "Ben kızımı ve karnındaki torunumu mezara koymuş bir babayım. Geride 3 yaşında bir çocuk öksüz kaldı. Bu acının tarifi olamaz. Daha önce de kızımı bıçaklamış ama kızım biz üzülmeyelim, yuvam dağılmasın diye bize söylememiş. Davasından şikâyetini geri çektirdiler ve kızımın sonunu hazırladılar. 10 ay geçti ama içimiz halen yangın yeri. O katilin cezasında hiçbir indirim uygulanmadı, hak ettiği en yüksek cezayı aldı. Kadınlara el kaldıranlar, canına kıyanlar hak ettikleri cezayı alsın ki bir daha yapamasınlar. Tuba'mın kanı yerde kalmadı"dedi.

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‘Kızımın kanı yerde kalmadı’
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