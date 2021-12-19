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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Kızımız bir kez daha öldü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Kızımız bir kez daha öldü

Iğdır’da 2 yıl önce hamile eşi Ebru Aras’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 18 ay sonra şartlı tahliye edilen öğretmen Umut Aras mesleğe geri döndü. Ebru Aras’ın ailesi, “Kızımız bir kez daha öldü” diyerek karara isyan etti

Iğdır'da İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve bir çocuk annesi Ebru Aras (24), 4 yıllık öğretmen eşi Umut Aras ile aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelmişti. 1 Ocak 2020'de, çift arasında çıkan tartışmanın ardından evden silah sesleri geldi. İddiaya göre Umut Aras, eşini vurduktan sonra intihar giriminde bulunmuştu. Yaralanan Umut Aras, eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını, silahı ateşledikten sonra intihar ettiğini söne süren Umut Aras, geçen Ekim'deki duruşmada, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak delil yetersizliği nedeniyle şartlı tahliye edildi. Aras, yeniden öğretmenliğe dönmek için müracaat etti. Davaya rağmen talebi kabul edilen Aras, Doğubayazıt'ta bir okulda öğretmenliğe başladı. Ebru Aras'ın ailesi ise Umut Aras'ın öğretmenliğe yeniden dönmesine ilişkin itiraz dilekçesini bakanlığa sundu. SABAH'a konuşan Ebru Aras'ın babası Cengiz Öcüm, "Bir insanın öldü. Mahkemesi sonuçlanmadan, öğretmenlik gibi kutsal bir göreve yeniden nasıl iade edilebilir. Vicdanları sızlatan bu kararı, ben de kamuoyunun vicdanında bırakıyorum. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



'DOĞRULAYAN BİR RAPOR YOK'
Ebru Aras'ın annesi Necla Öcüm "Kızımı, 24 yaşında toprağa verdim. Torunum, 2 yaşında annesiz kaldı. Sanık, kızımın onu vurduğunu ve intihar ettiğini söylüyor. Bu dediğini doğrulayan hiçbir rapor yok. Olaydan sonra ellerini ve banyoyu yıkamış. Hukuka boynumuz kıldan ince ama bu insanın yeniden öğretmen olarak göreve iade edilmesi nasıl bir karardır. Bu kararla kızım bir kez daha öldü. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

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