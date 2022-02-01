Kızımız mezarında rahat değil

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın (49) yargılandığı davanın ikinci duruşmasında gerginlik yaşandı. Azra'nın salondan çıkartılan yakınları ile kapıda bekleyen sanık yakınları yumruklaştı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Mustafa Murat Ayhan, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Diyarbakır Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Şikâyetçi avukatları, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin tecelli etmesinin önemine değinerek soruşturma aşamasında beyanları alınan sanığın arkadaşları ve yakınlarının mahkemede de dinlenmesini talep etti. Sanığın adli tıp raporu alınması için duruşma ertelendi. Azra'nın annesi Mezide ve babası Mustafa Haytaoğlu gazetecilere açıklama yaptı. Kızının vücudunun hâlâ bulunamayan parçaları olduğunu belirten baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızım mezarında rahat değil. Biz vicdanen rahat değiliz. Tüm kamuoyunun ve insanların vicdanlarının rahatlamasını istiyorum. Caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.