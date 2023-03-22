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Giriş Tarihi: 22.3.2023 11:41

Kızına miras davası açan İnan Kıraç’a şok: Şirket hisselerine tedbir konuldu

İş insanı İnan Kıraç, vefat eden eşi Suna Kıraç’ın mirası için kızı İpek Kıraç’a dava açtı. Miras davasına karşı dava açan İpek Kıraç’ın talebi üzerine İnan Kıraç’ın şirket hissesine tedbir konuldu.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kızına miras davası açan İnan Kıraç’a şok: Şirket hisselerine tedbir konuldu

İş insanı İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'a dava açmıştı. İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istemişti. Bununla birlikte kızı İpek Kıraç'ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin tamamını Medeni Kanun uyarınca yüzde 25'lik payın kendisine verilmesini talep etmişti.

USULSÜZ PARA AKTARIYOR İDDİASI

İpek Kıraç babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı. İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu ileri sürdü. İnan Kıraç'ın, Suna Kıraç'a ait hesaptan yüz milyonlarca doları usulsüz bir şekilde aktardığını, Koç Holding hisselerinin bir kısmını 600 Milyon TL'ye sattığını iddia eden İpek kıraç, babasının mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti.

ŞİRKETE TEDBİR KONULDU

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde baba kız arasında görülen miras davasında yeni bir gelişme yaşandı. İpek Kıraç'ın talebi üzerine mahkeme, İnan Kıraç'a ait Karsan şirketi hisselerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi.

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Kızına miras davası açan İnan Kıraç’a şok: Şirket hisselerine tedbir konuldu
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