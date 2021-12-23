Kızını Oktar’a pazarlamaktan 30.5 yıl hapsi istendi

ADNAN Oktar Suç Örgütü'ne operasyon düzenlenince İsviçre'den İstanbul'a gelerek çocukken uğradığı istismarı anlatan Serra M.'nin annesi hakkında, kızını örgüt liderine pazarladığı iddiasıyla 30.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Bugün 18 yaşında olan Serra M.'nin, 13 yaşındayken annesinin aracılığıyla Adnan Oktar tarafından defalarca istismara uğradığını anlatmasının ardından anne Dilek Çelikten hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 22 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Çelikten hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçu kapsamında 30.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.